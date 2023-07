Zinsen pendeln sich in Korridor ein - für Kaufwillige gibt es ein keinen Grund zu warten (FOTO)

- Bauzins-Trendbarometer von Interhyp: Zinsen haben sich in Korridor

eingependelt

- Expertinnen und Experten geben Herbst-Prognose ab: Seitwärtsbewegung beim Zins

erwartet

- Effektive Hebel beim Hauskauf: Darauf sollte man unbedingt achten



Beim Thema Bauzinsen gilt: Es gibt keinen Grund zu warten. "Seit der Zinswende

vor anderthalb Jahren hatten sich Immobilienfinanzierungen zunächst

kontinuierlich verteuert, der Zinssatz für zehnjährige Darlehen hat sich aber

inzwischen in einem Korridor zwischen 3,5 und 4 Prozent eingependelt. Das wird

auf absehbare Zeit so bleiben, auch wenn kurzfristige Ausschläge über die Marke

von 4 Prozent möglich sind", erklärt Mirjam Mohr, Vorständin

Privatkundengeschäft der Interhyp AG. "Auch wenn die Notenbanken mit Blick auf

die nach wie vor hartnäckige Inflation weitere Leitzinserhöhungen signalisiert

haben, sehen wir die entsprechende Rhetorik im aktuellen Zinsniveau

eingepreist", so Mohr. Für Kaufwillige gibt es also keinen Grund, auf sinkende

Konditionen zu spekulieren. Die Mehrheit der monatlich von Interhyp im

Bauzins-Trendbarometer befragten Zinsexpertinnen und -experten erwartet

ebenfalls eine Seitwärtsbewegung und Zinssätze von rund 4 Prozent bis zum

Herbst.