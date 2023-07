Das Bild in der Mitte oben zeigt das QMAGT-System von Dias Geophysical, "ein hubschraubergestütztes Vermessungssystem, das das Magnetfeld auf robuste und detaillierte Weise misst", mit seinen SQUID-Sensoren, die in einem von der Supracon AG in Jena, Deutschland, entwickelten Flüssigheliumbad arbeiten. Das linke Bild zeigt den nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets mit den interpretierten Lithium-Pegmatiten, die mit Linien aus weißen Punkten eingezeichnet sind, während das rechte Bild den südwestlichen Teil zeigt und die geochemischen Bodenergebnisse im Zusammenhang mit dem Pegmatit-Schwarm hervorhebt.

Heute verkündete Lake Winn Resources Corp. die endgültigen Ergebnisse eines Hightech-Geophysikprogramms, mit dem die LCT-Pegmatite (Lithium-Cäsium-Tantal) auf seinem Grundstück namens LNPG ("Little Nahanni Pegmatite Group") in den kanadischen Nordwest-Territorien offensichtlich erfolgreich kartiert wurden. Im vorherigen Rockstone-Report über Lake Winn im Januar wurde das LNPG-Projekt als "ein erwachender Riese" bezeichnet. Mit den nun vorliegenden geophysikalischen Ergebnissen sehen die skizzierten Pegmatite, die unter der Erdoberfläche verlaufen, in der Tat gigantisch aus, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise ein breiteres und längeres System miteinander verbundener Lithium-Pegmatite gibt als bisher angenommen.

Die bekannten Pegmatite bei LNPG, die an der Erdoberfläche zu Tage treten, wurden in der Vergangenheit mit Schlitzproben ("channel sampling") und Bohrungen erprobt, was zeigt, dass das System gut mineralisiert ist und hohe Lithiumgehalte aufweist. Das historische Bohrloch MAC06 stieß auf 17,96 m @ 1,03 % LiO2, während das historische Bohrloch MAC07 10,94 m @ 1,47 % LiO2 aus demselben Bohrstandort mit einer anderen Neigung durchteufte. Historische Schlitzproben bestätigten zahlreiche Pegmatit-Dykes als stark mineralisiert mit >1% LiO2 in Abschnitten von 1 bis 16,65 m.

Die geophysikalischen Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass die identifizierten Anomalien mit den bekannten Pegmatiten übereinstimmen, was darauf hindeutet, dass sie mit zahlreichen größeren Anomalien verbunden sind, die zwischen 10 und 100 m breit sind und mit Unterbrechungen entlang des Streichens über bis zu 7 km verfolgt werden können.