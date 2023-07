"Die von der Koalition vorgesehenen Einsparungen im Sporthaushalt sind für die betroffenen Athleten eine herbe Enttäuschung. Die Athleten konnten sich in den vergangenen Jahren darauf verlassen, dass der Sporthaushalt stetig wuchs. Das war notwendig, um den berechtigten Anliegen des Sports gerecht zu werden. Und dafür hatten die unionsgeführten Regierungen gesorgt.



Die Ampel hingegen ignoriert, dass die Inflation und die Energiekrise die Finanzbedarfe in allen Bereichen des Sports drastisch erhöht haben. So ist völlig unklar, wie Trainer und Betreuer in Zukunft angemessen bezahlt werden sollen oder wie Sporteinrichtungen mit weniger Bundesförderung überhaupt noch einen Beitrag zu wichtigen Sportprojekten leisten können. Der von der Ampel eingeschlagene Weg ist destruktiv und geht an den Realitäten vorbei."

Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.

