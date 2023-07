Im Zuge des Zusammenschlusses 2022 hat die IGEFA SE mehrere Millionen Euro in den Ausbau der eigenen Logistik investiert, zuletzt am Standort Memmingen. Damit garantiert das Unternehmen deutschlandweit eine noch zuverlässigere Lieferung und ein noch engmaschigeres Service-Netz aus einer Hand. Gleichzeitig wird die Abhängigkeit von Logistik-Drittanbietern zugunsten einer höheren Qualität vermieden.



Die Eröffnung der neuen Hubs in Süddeutschland ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass dort viele große, wichtige und auch bekannte mittelständische Unternehmen zu Hause sind. Als Branchenführer will sich die igefa als erste Wahl und DER Handels- Service- und Logistikpartner Firmen positionieren - mit einer noch engmaschigeren und besseren Bereitstellung seiner Dienstleistungen. In den neuen Hubs stehen den Kund:innen zehn neue Vertriebsmitarbeiter:innen und 20 weitere LKWs zur Verfügung. Die Wichtigkeit einer flächendeckenden Versorgung resultiert zum einen aus einer stetig wachsenden Kundschaft und zum anderen aus ökologischen Gründen, da so lange Lieferwege vermieden werden.

Schon in der Vergangenheit war die igefa immer auch für ihre Kund:innen im Süden Deutschlands da. Bestes Beispiel für ihre regionale Stärke und das bedürfnisorientierte Angebot ist ihr langjähriger Kunde Europa-Park Rust. Der Touristenmagnet aus Baden-Württemberg war 2022 der meistbesuchte Freizeitpark im deutschsprachigen Raum. Besonders schätzt das Unternehmen an der Zusammenarbeit mit der igefa ihre Nähe, Zuverlässigkeit und Service-Orientierung. Mit so viel Zuspruch im Rücken und einem noch dichteren Logistiknetz will das Unternehmen langfristig neue Kund:innen für sich begeistern und direkt vor Ort für Sie da sein.



