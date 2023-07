London will in EU-Forschungsprogramm zurück - aber für weniger Geld

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien will bei Verhandlungen über eine Rückkehr ins EU-Forschungsprogramm Horizon Europe finanzielle Zugeständnisse von der EU erreichen. Ein britischer Regierungssprecher sagte am Donnerstag, es gebe konstruktive Gespräche. Allerdings sei noch kein Deal mit Brüssel vereinbart worden. Premierminister Rishi Sunak wolle ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen. Komme keine Abmachung zustande, werde London ein eigenes Forschungsvorhaben namens Pioneer vorantreiben und das für Horizon vorgemerkte Geld dafür einsetzen.

Zuvor hatten Medien in London berichtet, Sunak liege ein Vertragsentwurf vor. Das Dokument könne bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am kommenden Dienstag am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius beschlossen werden. EU-Diplomaten zeigten sich aber skeptisch. Brüssel besteht darauf, dass es für London keine finanziellen Ausnahmen geben solle.

Großbritannien war 2020 aus Horizon ausgeschlossen worden. Der Schritt erfolgte als Reaktion auf Londons einseitiges Vorgehen im Streit um Brexit-Sonderregeln für Nordirland. Britische Wissenschaftler haben wiederholt ihre Regierung aufgefordert, sich mit der EU auf eine Rückkehr zu einigen.

Horizon Europe ist ein Forschungs- und Innovationsförderprogramm mit einem Budget von gut 95 Milliarden Euro für die Jahre 2021 bis 2027. Mit dem Programm werden Forschungsvorhaben und die internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft gefördert./bvi/DP/nas