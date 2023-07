Nächster Meilenstein für grüne Fernwärme in Hannover enercity nimmt Klärschlammverwertungsanlage in Betrieb (FOTO)

Hannover (ots) - Die Wärmewende geht in großen Schritten voran: enercity hat

heute in Hannover eine Klärschlammverwertungsanlage in Betrieb genommen. Sie ist

die erste neu errichtete Ersatzanlage für den ersten Block des Kohlekraftwerks

im Stadtteil Stöcken, der bereits Ende 2024 vom Netz gehen wird. Bis

voraussichtlich Ende 2026 wird enercity dann komplett aus der Kohle aussteigen.

Mit der vor drei Jahren realisierten Fernwärmeauskopplung aus der

Müllverwertungsanlage im Stadtteil Lahe können nun bis zu 30 Prozent des

Fernwärmebedarfs Hannovers klimaneutral gedeckt werden.



Die neue Anlage kann rund 130.000 Tonnen entwässerten Klärschlamm pro Jahr

thermisch verwerten. Dadurch werden bis zu 56 Millionen Kilowattstunden

Fernwärme erzeugt, die den Jahresbedarf an Wärme von bis zu 15.000 Kundinnen und

Kunden im enercity-Versorgungsgebiet decken. Es handelt sich um die erste

Mono-Verbrennungsanlage, die in ein kommunales Wärmenetz einspeist. Das

Investitionsvolumen des Projekts umfasst rund 70 Millionen Euro.