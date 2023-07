Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

JPN: G7-Treffen der Fachministerinnen und -minister für Stadtentwicklung mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in Takamatsu °

13:00 BEL: Pk von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum bevorstehenden Bündnisgipfel in Litauen, Brüssel

10:20 DEU: Bundestag stimmt über den beschleunigten Bau von LNG-Terminals ab. Es soll dabei in erster Linie um den Standort Mukran in Mecklenburg-Vorpommern gehen.

10:00 AUS: Klimakonferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unter Beteiligung zahlreicher Staaten, Wien

10:00 DEU: Sonderkonferenz der Ost-Ministerpräsidenten zur Verkehrsinfrastruktur in Ostdeutschland und die Anbindung nach Mittel- und Osteuropa, Berlin

SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu Beihilfen für KLM in der Corona-Pandemie

^ TERMINE UNTERNEHMEN 09:15 DEU: Erstnotiz Thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA im Prime Standard 10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz 11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online)

