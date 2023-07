Wirtschaft Dax lässt sehr deutlich nach - Vonovia hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax sehr deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.529 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem schwachen Tagesstart rutschte der Dax mit zunehmender Geschwindigkeit ab. "Für die miese Stimmung auf dem Parkett sorgte eine US-Notenbank, die in ihrem Protokoll eigentlich nicht viel Überraschendes zu verkünden hatte. Aber es scheint so, als brauchten die Investoren die Tatsache nochmal schwarz auf weiß, dass es sich bei dem ausbleibenden Zinsschritt im Juni nur um eine Pause und nicht um das Ende des Zinserhöhungszyklus handelt", kommentiere Konstantin Oldenburger, Analyst bei CMC Markets.