ADQ und BMO schließen sich als strategische Partner von Sagard Great-West Lifeco an

Die strategischen Partner werden jeweils in die Verwaltungsgesellschaft von Sagard investieren und langfristiges Kapital in von Sagard verwaltete Fonds investieren

MONTREAL, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Sagard, ein weltweit tätiges alternatives Vermögensverwaltungsunternehmen, das einen Multi-Strategie-Ansatz verfolgt und ein verwaltetes Vermögen von 14,5 Milliarden US-Dollar verwaltet, gab heute neue strategische Partnerschaften mit ADQ, einer Investment- und Holdinggesellschaft mit Sitz in Abu Dhabi, und der Bank of Montreal (BMO), der achtgrößten Bank Nordamerikas nach Vermögenswerten gemessen, bekannt. Wichtig ist, dass Sagard im Rahmen dieser Transaktion seine bestehende Partnerschaft mit Great-West Lifeco (GWL) erweitert hat. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens und wird Sagard in eine Position bringen, die weiteres Wachstum und Wertschöpfung ermöglicht.