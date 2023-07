Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 75,54 US-Dollar. Das waren 1,09 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) fiel um 97 Cent auf 70,84 Dollar.

Die sehr trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastete auch die Ölpreise. Nach robusten Wirtschaftsdaten aus den USA ist die Wahrscheinlichkeit für weitere Leitzinserhöhungen gestiegen. Steigende Zinsen können die Konjunktur belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl.