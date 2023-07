Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Zahlreiche Krankenhäuser stehen vor der Herausforderung, ihreoffenen Stellen mit qualifiziertem Fachpersonal zu besetzen. Als Geschäftsführervon Personal Hospital, einer der größten Personalberatungen für das Recruitingvon Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, hat es sich Martin Recht zur Aufgabegemacht, dieses Problem zu lösen und versorgt Krankenhäuser mit den passendenFachkräften. Wie künstliche Intelligenzen nun für Abhilfe in der Pflege sorgensollen, wie sie das Personal entlasten können und wo ihre Grenzen liegen,erfahren Sie im Folgenden.Die Gesundheitsbranche steht aktuell vor zahlreichen Herausforderungen, die sichaufgrund des demografischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels immerweiter verschärfen. Der steigende Bedarf an qualifizierten Fachkräften stelltEinrichtungen überall vor große Probleme, denn er beeinträchtigt dieVersorgungsqualität und belastet die Mitarbeiter, die ohnehin bereits untereinem hohen Arbeitsdruck stehen. Inmitten dieser Herausforderungen ist die Suchenach innovativen Lösungen von entscheidender Bedeutung. Die künstlicheIntelligenz eröffnet in diesem Zusammenhang neue Möglichkeiten, um die Pflege zuunterstützen und das Personal zu entlasten. KI-Systeme haben jedoch nicht nurdas Potenzial, den Pflegealltag zu erleichtern, sondern können auch im Bereichdes Recruitings qualifizierter Fachkräfte eine wertvolle Unterstützung bieten.Doch wo genau liegen die Möglichkeiten und Grenzen der künstlichen Intelligenzin der Pflege? "Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind vielfältig", weißMartin Recht von Personal Hospital. "Neben dem akuten Fachkräftemangel müssender steigende Pflegebedarf und die hohe Arbeitsbelastung bewältigt werden."Der Recruiting-Experte weiß um das Potenzial von KI-Systemen in derGesundheitsbranche. Er ist sich jedoch auch der Tatsache bewusst, dass ihreImplementierung mit zahlreichen Herausforderungen, zum Beispiel im Hinblick aufdas Thema Datenschutz, verbunden ist. "Fest steht: Unsere Gesellschaft kann sichden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen auf Dauer nicht leisten", sagt MartinRecht. Der Einsatz von KI-Systemen wird daher mittlerweile vielerorts inBetracht gezogen. Klar ist aber auch: "Die künstliche Intelligenz braucht einhohes Maß an Regulierung, um ihr volles Potenzial entfalten und einen echtenMehrwert bieten zu können." Als einer der Köpfe von Personal Hospital arbeitetder Experte für Personalgewinnung an langfristigen Lösungen für Krankenhäuser,