Nonstop-Flug Xiamen - Paris von Xiamen Airlines eingeführt

Der Flughafen Paris-Charles de Gaulle, der größte internationale Flughafen Frankreichs und einer der verkehrsreichsten Flughäfen weltweit, mit einer durchschnittlichen Jahreskapazität von mehr als 75 Millionen Passagieren, ist nicht nur für jene, die nach Frankreich reisen, von Bedeutung, er ist auch ein wichtiges Drehkreuz für chinesische Passagiere, die in andere europäische Länder sowie nach Afrika und Lateinamerika reisen. Xiamen hingegen, ein wichtiges regionales Luftverkehrszentrum und internationales Transitzentrum an der Südostküste Chinas, hat ein Flugstrecken-Netzwerk aufgebaut, das alle wichtigen inländischen Städte abdeckt und Südostasien, Nordostasien, Europa, Amerika und Ozeanien verbindet. Die Eröffnung dieser Route bringt Xiamen, die „Gartenstadt am Meer" und Paris, die „Romantik-Hauptstadt Europas", einander wieder näher und bildet eine freundschaftliche Brücke zwischen den beiden Orten in den Bereichen Wirtschafts- und Handelsaustausch, geisteswissenschaftlicher Austausch, Tourismus etc.

Xiamen Airlines arbeitet mit sechs internationalen Fluggesellschaften wie Air France und Czech Airlines zusammen, um kombinierte Transitprodukte auf südamerikanischen und afrikanischen Routen mit einem Transfer in Paris durch Nutzung ihrer Transportnetzwerke zu entwickeln und setzt mithilfe des umfangreichen Streckennetzes von Xiamen Airlines und praktischen Transitdiensten an seinem Hauptstandort in Fujian, China, effizient Zwei-Weg-Transitverbindungen zwischen Europa, Amerika und Australien und wichtigen Städten im Inland um.

Seit der Einführung von Xiamen-Amsterdam-Interkontinentalflügen im Jahr 2015 hat Xiamen Airlines insgesamt 11 interkontinentale Routen von China zu wichtigen Städten in Europa, den USA und Australien eingeführt. 2023 optimiert Xiamen Airlines im Zuge eines sukzessiven Aufschwungs des zivilen Luftverkehrsmarktes in China aktiv das Layout seines Streckennetzes und erhöht seine Investitionen in beliebte internationale Routen. In Zukunft wird das Unternehmen die Frequenz zeitgerecht entsprechend dem Streckenmarkt Xiamen-Paris rechtzeitig erhöhen und plant eine neue Route von Xiamen nach Doha, Katar, einzuführen und die Frequenz nach Singapur, Amsterdam, Los Angeles, Vancouver etc. zu erhöhen, um einen bequemeren Reisekanal für globale Passagiere zu schaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2148180/20230706152951.jpg

