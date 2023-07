ZÜRICH, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- MAS Holdings, ein globaler Produktions- und Technologiekonglomerat im Bereich Bekleidung und Textilien mit Hauptsitz in Sri Lanka und einer weltweiten Präsenz in 16 Ländern, sichert sich im Rahmen seiner Initiative „Plan for Change" eine Beteiligung an HeiQ AeoniQ, um die Entwicklung von Zellulose-Filamentfasern der nächsten Generation als Ersatz für Polyester und Nylon zu unterstützen.

HeiQ aus der Schweiz, führend in der Materialinnovation, und MAS Holdings, ein globaler Produktions- und Technologiekonglomerat im Bereich Bekleidung und Textilien mit Hauptsitz in Sri Lanka und der größte Bekleidungs- und Textilhersteller in Südasien mit einem Umsatz von ca. 2 Milliarden USD, sind eine Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen sich MAS eine Beteiligung an der HeiQ AeoniQ GmbH sichern wird, einer Tochtergesellschaft der HeiQ Group, die HeiQ AeoniQ, ein klimapositives Zellulosegarn, produzieren wird.

Mit dieser Investition ist MAS Holdings der erste Hersteller, der mit HeiQ AeoniQ zusammenarbeitet, um eine nachhaltige Alternative zu Polyester und Nylon anzubieten. Die Investition von MAS Holdings ist Teil der Strategie des Konzerns, einen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben. Der „Plan for Change" von MAS zielt darauf ab, bis zum Jahr 2025 insgesamt 50 % des Umsatzes des Unternehmens durch nachhaltige Produkte zu generieren und die Textilindustrie zu revolutionieren, indem der Schwerpunkt auf Innovation, nachhaltige Beschaffung und Kreislaufwirtschaft in großem Maßstab gelegt wird.

Mit dem Abschluss dieses Geschäfts haben HeiQ und MAS einen 5-Jahres-Vertrag über die Abnahme von 3.000 Tonnen HeiQ AeoniQ-Garn im Jahr 2025 und 5.000 Tonnen pro Jahr von 2026 bis 2029 abgeschlossen, der von HeiQ mit insgesamt 100 Millionen US-Dollar bewertet wird. MAS wird diese Verpflichtung innerhalb eines festgelegten Zeitraums nach Erreichen von Meilenstein 1 abschließen und einen gemeinsamen Plan für die Vermarktung erstellen. HeiQ und MAS sind fest davon überzeugt, dass eine schnelle Skalierung der Schlüssel für die rasche Einführung nachhaltiger und kreislauffähiger Technologien wie HeiQ AeoniQ ist.