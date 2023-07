Nach deutlich besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten (ADP Arbeitsmarktbericht, ISM Index Service) explodieren die (Kapitalmarkt-)Zinsen, die Aktienmärkte hingegen kommen unter Druck. Besonders der Dax mit einem Abverkauf, aber auch die Aktienmärkte der Wall Street im Minus. Die Märkte preisen nun weitere Zinsanhebungen ein - das haben Fed-Mitglieder heute noch einmal bekräftigt. Daher steigen die Renditen (Zinsen) für Staatsanleihen in den USA (10-jährige jetzt deutlich über 4% - für die Wall Street eine symbolisch sehr wichtige Marke) und auch in Europa. Werden die morgigen Arbeitsmarktdaten (non farm-payrolls) auch deutlich besser ausfallen? Sind die Arbeitsmarktdaten wirklich ein Indiz dafür, dass die Wirtschaft gut dasteht - oder doch eher ein nachlaufender Indikator?

