Yadea als offizieller Asien-Pazifik-Partner der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023(TM) präsentiert

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Die FIFA gab bekannt, dass Yadea, die weltweit

führende Marke für elektrische Zweiräder, offizieller Partner der FIFA

Frauen-Weltmeisterschaft 2023TM ist. Dies ist die dritte Zusammenarbeit nach der

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018TM und der FIFA

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022TM.



Im Jahr 2018 wurde Yadea als erste Marke für elektrische Zweiräder regionaler

Unterstützer der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft(TM) im asiatisch-pazifischen

Raum. Und seitdem hat sich der Internationalisierungsprozess von Yadea in

rasantem Tempo entwickelt. Bis heute hat Yadea weltweit mehr als 70 Millionen

Kunden in über 100 Ländern mit leistungsstarken High-Tech- und

High-End-Produkten beliefert.