Mainbridge gibt die Ausgabe einer auf Afrika ausgerichteten Anleihe mit fester Laufzeit und einem Volumen von 800 Millionen USD bekannt

London (ots/PRNewswire) - Mainbridge hat heute die Ausgabe einer auf Afrika

ausgerichteten Anleihe im Wert von 800 Millionen USD über Mainbridge Percentile

Limited, einem an der Frankfurter Börse (Frankfurt Stock Exchange) gelisteten

Unternehmen bekanntgegeben, deren Struktur langfristige Investoren ansprechen

soll, die Zugang zum afrikanischen Wachstum suchen.



Mainbridge ist ein auf Afrika ausgerichtetes Investmentunternehmen, das in

Anlageklassen investiert, die in den kommenden Jahren das Rückgrat der

afrikanischen Wirtschaft bilden werden. Die Erlöse aus der Anleiheemission

werden schwerpunktmäßig in Unternehmen und Projekte fließen, die physische und

sozioökonomische Infrastrukturen in den Bereichen erneuerbare Energien,

Landwirtschaft, Häfen und Logistik, Energie und Technologie unterstützen.