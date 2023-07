Uber legt eine Pause ein

Nachdem die japanische Investmentbank Daiwa Titel des US-Fahrdienstleisters Uber heruntergestuft haben, verlor das Papier nur wenig später etwas an Wert, konnte sich dem allgemeinen Abwärtsdruck der Märkte in dieser Woche allerdings auch nicht entziehen und tendiert nun talwärts. Damit bleibt das vorläufige Jahreshoch bei 43,87 US-Dollar stehen, weitere Abschläge werden sich nach dem Kursanstieg der letzten Wochen durchaus als nützlich erweisen, um auf einem tieferen Kursniveau einen Long-Einstieg zu suchen. Der letzte große Abwärtstrend konnte bereits im Oktober 2022 überwunden werden.

Eine Sommerpause käme der Uber-Aktie durchaus gelegen, unterhalb des 50-Wochen-Durchschnitts bei 40,67 US-Dollar müssten sich Investoren demnach auf weitere Abschläge zunächst auf 39,23 und die erste potenzielle Stabilisierungszone um 37,45 US-Dollar einstellen. Dort verläuft auch noch der 200-Wochen-Durchschnitt, der zusätzlich stabilisierend wirkt. Misslingt an dieser Stelle eine Trendwende, müssten sich Investoren im Anschluss auf Abschläge auf 33,36 US-Dollar einstellen. Ein unmittelbar bullisches Szenario dürfte sich dagegen erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 47,18 US-Dollar bei Uber entwickeln, rasche Gewinne an 48,88 und darüber in den Bereich von 52,00 US-Dollar könnten dann eingeplant werden. Gleiches Ziel gilt aber auch nach einem erfolgreichen Pullback und dem zuerst vorgestellten Szenario.

Uber Tech. Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: