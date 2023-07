Über Generationen hinweg haben sich die gestickten Wandteppiche aus Wolle von Mo in zwei Hauptkategorien entwickelt, zum einen für den praktischen Gebrauch und zum anderen zur Würdigung großer Persönlichkeiten und historischer Legende, die auf das Gewebe gestickt werden.

Mit ihren speziellen Leinenstoffen und über tausend Farben von Wollfäden integrieren die Stickhandwerker durch das kontinuierliche Weben und Schlaufen ihrer Nadeln gekonnt Form, Farbe, Geist und Licht in ihre gestickten Werke ein.

„Für eine normale Bildwirkerei werden in der Regel vier verschiedene Stichtechniken verwendet, darunter Plattstich, Vertikalstich, Sprungstich und Überwendlichstich, aber um die Bildwirkerei von Mo weiterzuentwickeln und bessere Marktchancen zu erkunden, haben wir mit Dutzenden von Stichtechniken experimentiert, um unglaublich lebensechte Kunstwerke zu schaffen", sagte Mo Zongrong.

PEKING, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Mo Zongrong, die Erbin des immateriellen Kulturerbes „Gestickte Wandteppiche aus Wolle", hat im Kreis Linshu der Stadt Linyi in der ostchinesischen Provinz Shandong mit Nadel und Faden in der Hand eine anständige Karriere gemacht.

Xinhua Silk Road Gestickte Wandteppiche aus Wolle: Immaterielles Kulturerbe in der ostchinesischen Stadt Linyi

