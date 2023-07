Bis zu einem Kursniveau von grob 43,70 US-Dollar bleibt die Sealed Air-Aktie vorläufig noch als neutral zu bewerten, erst oberhalb dieses Niveaus dürfte ein Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend gelingen und Aufwärtspotenzial zunächst an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 49,50 US-Dollar und somit ganz in die Nähe des 38,2 % Fibonacci-Retracements entstehen. Eine überschießende Welle könnte sogar an den etwas größeren Horizontalwiderstand von 54,72 US-Dollar heranreichen und bietet genug Möglichkeiten, um von einem Aufschwung zu profitieren. Brenzlig dürfte es für das Wertpapier unterhalb von 35,60 US-Dollar werden, dieses Szenario wurde nämlich mit einem Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend und Korrekturpotenzial an 30,40 US-Dollar einhergehen.

Sealed Air Corp. (Wochenchart in US-Dollar)

Fazit: Standhafte Kaufsignale mit Zielen bei 49,50 US-Dollar entstehen bei Sealed Aur erst oberhalb von mindestens 43,70 US-Dollar, im besten Fall steigt die Aktie sogar in 54,72 US-Dollar an, bevor wieder mehrere Wochen lange Gewinnmitnahmen erfolgen. Für ein Investment sollte jedoch die Einstiegsvoraussetzung zwingend eingehalten werden, orientierungshalber könnte ein Stopp um 41,00 US-Dollar gemessen am Basiswert angesetzt werden. Noch aber läuft die volatile Bodenbildungsphase, sodass dieser Wert schon einmal auf der Long-Seite vorgemerkt werden kann.

