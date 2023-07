Laut UN-Bericht sichert sich Bahrain 2022 einen Rekordzufluss an ausländischen Direktinvestitionen in Höhe von 1,95 Mrd. USD

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) -



- Ein Beweis für den verdienten Erfolg Bahrains bei der Entwicklung zu einem

wettbewerbsfähigen internationalen Akteur und der Gewinnung von

Investitionsprojekten im Einklang mit den Diversifizierungs- und

Wachstumsrichtlinien im Rahmen des ERP

- Dieser Meilenstein bei den Zuflüssen ausländischer Direktinvestitionen

spiegelt das große Vertrauen inländischer und ausländischer Investoren in das

Leistungsangebot Bahrains wider



Mit einem neuen Rekord stieg der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen (ADI)

in Bahrain im Jahr 2022 um 1,95 Milliarden USD, während die weltweiten ADI um 12

% zurückgingen, so der jüngste World Investment Report (WIR 2023) der United

Nations Conference of Trade and Development (UNCTAD).