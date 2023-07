Die ANTA Group und die Tsinghua University verleihen den 2. Global Sportswear Design Award

– Die Welt soll in den Genuss der besten chinesischen Ästhetik kommen

QINGDAO, China, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am 3. Juli 2023 gaben der chinesische Sportbekleidungsriese, die ANTA Group, und die Tsinghua Universität gemeinsam den Startschuss zur Verleihung des 2 Global Sportswear Design Award (GSDA) an der Tsinghua (Qingdao) Academy of Arts and Science Innovation Research in Qingdao, China.

Der hochkarätige Kreativwettbewerb, der Designer aus der ganzen Welt anzieht, zielt darauf ab, die Initiative „Healthy China" zu fördern, Chinas Sichtbarkeit in der Welt des Sports zu erhöhen, einen kollaborativen Mechanismus zwischen Industrie, Wissenschaft und Forschung durch interdisziplinäre Innovation zu etablieren und dem chinesischen Sportsektor Impulse zu geben, um international anerkannte Marken mit globalem Einfluss zu schaffen. Die Veranstaltung wird auch dazu dienen, alle Modeinteressierten auf der ganzen Welt zu inspirieren, zu erleben, wozu China fähig ist, wenn es darum geht, seine ästhetischen Prinzipien auf das Design von Sportbekleidung zu übertragen.