Strengere Grenzwerte für Lösungsmittel

BERLIN (dpa-AFX) - Für organische Lösungsmittel, wie sie etwa in Druckereien, Lackierereien und bei der Textilreinigung freigesetzt werden, gelten künftig strengere Grenzwerte. Der Bundestag billigte am Donnerstagabend eine Regierungsverordnung, mit der entsprechende EU-Vorschriften umgesetzt werden. Dadurch sollen vor allem negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt begrenzt werden. Betroffen von der Neuregelung sind auch Ölmühlen, in denen Speiseöl hergestellt wird. Ihnen werden allerdings großzügigere Übergangsfristen und eine stufenweise Umstellung eingeräumt, um eine Schließung solcher Anlagen zu vermeiden./ax/DP/zb