Enthüllung eines Werbevideos, das die epische Geschichte der MIR2M-Serie erzählt

Präsentation der Ursprungsgeschichten der Berufe Krieger, Magier und Taoist

Die Vorregistrierung läuft bereits auf Google Play, im Apple Appstore und auf der offiziellen Website.

SEOUL, Südkorea, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- ChuanQi IP, eine Tochtergesellschaft von Wemade (CEO Henry Chang), veröffentlichte das Werbevideo eines neuen Blockchain-basierten MORPGs, MIR2M: The Dragonkin, auf seinem offiziellen Youtube-Kanal.

Das etwa 30 Sekunden lange Werbevideo gibt einen Einblick in ein hochgeladenes Menschenlager, das sich auf einen Kampf gegen böse Geister vorbereitet, und präsentiert gleichzeitig die Entstehungsgeschichte der Berufe auf dem Kontinent Mir. Im Gegensatz zum Vorgängerspiel von MIR2M, The Warrior, das nur eine Klasse (Krieger) bot, unterstützt The Dragonkin alle drei Berufe (Krieger, Magier, Taoist) auf demselben Niveau wie der Originaltitel, The Legend of Mir 2.