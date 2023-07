Die Fair Play Menarini International Awards, die Champions des Fair Play, ziehen das Publikum in Fiesole in ihren Bann

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - An der Preisverleihung im Römischen Theater

nahm auch Andrea Abodi teil, der Minister für Sport und Jugend.



Gestern Abend verfolgten mehr als tausend Zuschauer im Römischen Theater in

Fiesole begeistert das große Finale der XXVII. Auflage der Menarini

International Fair Play Awards . Die von der Menarini Fair Play Foundation

organisierte Veranstaltung, bei der es um die Kultur des Fair Play und des

Respekts im Sport geht, fand zum ersten Mal auf dieser großartigen Bühne statt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Gewinner des Jahres 2023.

International bekannte Sportlegenden, die als leuchtende Beispiele für eine

gesunde Einstellung zum Wettbewerb gelten - sowohl im Sport als auch im Leben.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

In der ersten Reihe des Theaters in Fiesole saßen Namen von Weltrang. Mit dendiesjährigen Preisträgern sowie vielen Menarini-Fairplay-Botschaftern frühererJahre waren sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart der Veranstaltungauf den Tribünen vertreten. Unterstrichen wurde die Bedeutung des Preises auchdurch die Anwesenheit des Ministers für Sport und Jugend, Andrea Abodi , der2016 selbst mit dem Fair Play Menarini International Award ausgezeichnet wordenwar."Die Fair Play Menarini Awards sind in der Sportwelt zu einer traditionsreichenVeranstaltung geworden - eine begehrte Auszeichnung, die jeder Sportler undManager gerne erhalten würde. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sehrich mich über die Auszeichnung in der Kategorie "Geste des Fair Play" im Jahr2016 gefreut habe, und zwar für eine Initiative, die ich als Präsident der LegaB vorgeschlagen hatte, bei der der Schiedsrichter am Ende des Spiels denjenigenSpielern, die einen besonderen Sinn für Fair Play unter Beweis gestellt hatten,eine grüne Karte zeigt. Respekt, Sportsgeist und soziale Verantwortung sindElemente, die von der Schulzeit an zum selbstverständlichen Bestandteil desLebens eines jeden Einzelnen gehören sollten. Leider ist dies nicht immer derFall. Deshalb tragen Veranstaltungen wie die Fair Play Awards dazu bei, dieWerte des Sports ins Rampenlicht zu rücken, indem herausragendePersönlichkeiten, die als Vertreter und Fürsprecher des Sports fungieren, derjungen Generation als positives Beispiel dienen. 27 Auflagen bedeuten einiges.Die Veranstaltung hat sich im Laufe der Zeit zu einer Tradition entwickelt.Eine, die sich Jahr für Jahr wiederholt und immer besser wird. Sie verdeutlichtdie Werte und Erfahrungen, die im Namen von Loyalität und Respekt vor den Regeln