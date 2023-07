JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 37,00 auf 36,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta gab in einer am Freitag vorliegenden Studie einen ersten Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Nach einer starken Nachfrage in den letzten Jahren, die durch die aufgestaute Nachfrage nach der Pandemie unterstützt wurde, rechne er aufgrund des Wirtschaftsumfelds und höherer Zinssätze mit einer gewissen Verlangsamung. Die Auftragseingänge bei dem Maschinenbauer dürften sich normalisieren. Sein Kursziel basiere nun auch der Zeit bis Dezember 2024./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 36,62EUR gehandelt.