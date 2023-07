BARCLAYS stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fuchs SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Konsensschätzungen für 2023 ignorierten den Nutzen der sinkenden Rohstoffpreise für den Schmierstoffhersteller, schrieb Analyst Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2023 lägen über den Konsensprognosen und der Unternehmensplanung. Zudem hält Shenoy eine Anhebung es Ausblicks für wahrscheinlich, was den Aktien eine überdurchschnittliche Entwicklung bescheren könnte. Die Sorgen über negative Auswirkungen des Elektrifizierungstrends in der Autoindustrie seien übertrieben./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fuchs Petrolub Pref Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 35,58EUR gehandelt.