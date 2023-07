FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem steilen Sinkflug am deutschen Aktienmarkt sieht es vor dem Wochenende zunächst nach einer kleinen Verschnaufpause aus. Der Dax könnte vor dem viel beachteten US-Arbeitsmarktbericht sich stabilisieren und am Freitagmorgen einen Tick höher starten. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator zum Auftakt für den deutschen Leitindex ein moderates Kursplus von 0,1 Prozent auf 15 545 Punkte. In den vergangenen vier verlustreichen Handelstagen war er um fast vier Prozent auf ein Dreimonatstief abgerutscht und unter die 100 Tage-Linie für den mittel- bis längerfristigen Trend abgetaucht.

"Die Stimmung liegt am Boden", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Mit einem Verlaufstief unter 15 500 Punkten hat der Dax gestern ein Niveau erreicht, auf dem er Anfang Februar in diesem Mal erstmals stand. Das ist gleichbedeutend mit fünf Monaten ohne Kursgewinne." Auch der EuroStoxx 50 war in dieser Woche stark unter Druck geraten, am Morgen deutet sich zum Auftakt im Eurozonen-Leitindex nun ebenfalls ein dünner Aufschlag an.