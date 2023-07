JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analystin Olivia Townsend erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals ihre Schätzungen für das zweite Quartal. Sie rechnet mit Fortschritten in wichtigen Bereichen wie etwa der Geschäftslage in China und den USA, dem Yeezy-Ausstieg und der Entwicklung der Lagerbestände. Für das Jahr blieben ihre Erwartungen aber weitgehend unverändert, da sie im zweiten Halbjahr weiter mit einer gedämpften Verbrauchernachfrage rechnet./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 19:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 165,8EUR gehandelt.



