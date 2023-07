JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes vor Quartals- und Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1880 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass der Luxusgüterkonzern dank der sehr soliden Markendynamik erneut eines der besten Ergebnisse in der Branche abliefern wird. Angesichts des Kursanstiegs in diesem Jahr, der den Sektor deutlich in den Schatten stellte, sieht sie auf dem aktuellen Niveau aber nur noch begrenztes Kurspotenzial./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 17:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 1.862EUR gehandelt.



