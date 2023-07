BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties von 13 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ratingagentur S&P habe ihr Kreditrating für den Immobilienkonzern zwar bestätigt, den Ausblick aber gesenkt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei werde für die kommenden zwölf Monate eine zehnprozentige Abwertung der Immobilien angenommen. Das unklare Finanzprofil des Mutterkonzerns Aroundtown bleibe eine Belastung auch für Grand City. Mit dem gekürzten Kursziel berücksichtige er aber auch eine insgesamt geschwächte Gewinndynamik./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,39 % und einem Kurs von 7,30EUR gehandelt.