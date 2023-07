DAX vor ausgedehnter Sommerkorrektur

Der Deutsche Aktienindex hat mit dem deutlichen Rutsch unter die 15.700 Punkte die Tür für eine ausgedehnte Sommerkorrektur aufgestoßen. Etwaige Stabilisierungstendenzen heute Morgen sollten nicht überbewertet werden, gerade vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag sind größere Engagements der Investoren eher nicht zu erwarten. Die nächste Anlaufzone für den DAX ist nun die Region um 15.380 Zähler, bevor dann unter der 15.000er Marke die 200-Tage-Linie als größere Unterstützungszone dem Markt Halt bieten sollte.

Wie schnell der DAX diese Region anläuft, darüber könnte heute um 14:30 Uhr entschieden werden. Der ADP-Arbeitsmarktbericht hat gestern bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie stark heute erneut die Erwartungen der Ökonomen hinsichtlich der neu geschaffenen Stellen übertroffen werden könnten. 230.000 werden erwartet, mehr als doppelt so viele wären nicht wirklich eine Überraschung. Vielleicht auch nicht für die US-Notenbank Fed, die sich damit in ihrer Politik bestätigt sehen dürfte, den Kampf gegen die Inflation nicht schon für beendet erklärt zu haben.

Mit zwei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte könnte sich der Markt arrangieren, alles darüber hinaus würde ihm wohl den Boden unter den Füßen wegziehen. Die noch von der Hoffnung auf Zinssenkungen zum Jahreswechsel aufgebauten Kursgewinne könnten sich relativ schnell in Luft auflösen. Entscheidend ist allerdings nicht die Frage, ob es noch eine Zinserhöhung mehr gibt oder nicht. Vielmehr dürften sich viele Investoren in den Punkt täuschen, wie lange das Zinsniveau oben bleibt. Und da droht noch ein böses Erwachen in den kommenden Monaten.