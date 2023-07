Wirtschaft Dax startet mit Verlusten - US-Arbeitsmarktdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.480 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste rangierten am Morgen Heidelberg Materials und Sartorius. "Jegliche Euphorie ist wie weggeblasen, die Stimmung liegt am Boden", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Mit einem Verlaufstief unter 15.500 Punkten habe der Dax am Donnerstag ein Niveau erreicht, das gleichbedeutend mit fünf Monaten ohne Kursgewinne sei, fügte er hinzu.