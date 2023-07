Kion-Finanzvorstand geht nach nur sechs Monaten wieder - Aktie fällt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Kion kommt es erneut zu einem Wechsel im Vorstand. Finanzchef Marcus Wassenberg scheide mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus, teilte der Gabelstapler-Hersteller am Donnerstagabend in Frankfurt nach Börsenschluss mit. Er hatte den Posten erst Anfang des Jahres angetreten. Die Anleger reagierten am Freitagmorgen verschnupft auf die Neuigkeiten.

Die im MDax notierte Kion-Aktie präsentierte sich am Freitag im schwachen Gesamtmarkt mit überdurchschnittlich starkem Abschlag. Zuletzt stand sie an die sieben Prozent im Minus. JPMorgan-Analyst Akash Gupta zeigte sich überrascht von dem Managementwechsel.

Ob mit Harm als neuen Finanzchef in der Chefetage von Kion nun Ruhe einkehrt, bleibt abzuwarten. Die Frankfurter haben in den vergangenen anderthalb Jahren so einige Wechsel verkünden müssen: Das vergangene Jahr startete zunächst mit einer Veränderung an der Spitze. Wenige Wochen danach erklärte die frühere Finanzvorständin ihren Weggang. Es folgte eine rund achtmonatige Nachfolgesuche für ihren Posten, die schließlich im Oktober mit der Ankündigung Wassenbergs endete./lew/nas/men

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,83 % und einem Kurs von 33,18EUR gehandelt.