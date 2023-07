Wasserstoff Top-Pick Nucera ist da! Kursgewinne zum Börsenstart

Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung ist die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp, Nucera, am Freitag erstmals auf dem Frankfurter Parkett gehandelt worden. Der Ausgabepreis war zuvor auf 20 Euro je Aktie festgelegt worden. Der erste Kurs landete schließlich bei 20,20 Euro. Innerhalb der ersten Stunde kletterte der Kurs auf über 21 Euro.

Das Dortmunder Unternehmen produziert Elektrolyseure, mit denen Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Der so entstehende Wasserstoff ist ein begehrter grüner Energieträger, besonders für industrielle Anwendungen. Dementsprechend groß ist das Potenzial für die Technologie und die Erwartungen vieler Anleger. Thyssenkrupp Nucera hat rund 600 Mitarbeiter, die Hälfte davon in der Dortmunder Zentrale.