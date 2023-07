Nucera mit recht gutem Börsenstart im schwierigen Umfeld

Aktien von Thyssenkrupp kletterten um bis zu 3,7 Prozent, drehten dann aber an ihrer 21-Tage-Linie zunächst wieder ab. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend./ag/men

Insgesamt wurden knapp 30,3 Millionen Papiere einschließlich Mehrzuteilungsoption bei Investoren platziert, die überwiegend aus einer Kapitalerhöhung von Thyssenkrupp Nucera stammen. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption-Option würde der Streubesitz 24 Prozent des Grundkapitals betragen. Thyssenkrupp will langfristig die Mehrheit an seiner Tochter halten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Nucera , Wasserstofftochter von Thyssenkrupp , sind am Freitag im schwierigen Marktumfeld recht erfolgreich an die Börse gestartet. In der ersten Handelsstunde kletterten sie bis auf 20,68 Euro, nachdem sie vom Industriekonzern zu 20 Euro je Anteilsschein ausgegeben worden waren.

