Der Dax gestern mit einem herben Abverkauf : sind Aktien wirklich in einem neuen Bullenmarkt, war das gestern also eine Ausnahme - oder doch eine Trendwende? Ist der schwache Dax ein Vorläufer auch für die Wall Street? In den USA sieht man, dass der gleichgewichtete S&P 500 (in dem alle Aktien gleichgewichtet sind) weit von den Hochs aus dem August und dem Februar entfernt ist, der marktgewichtete (also der "normale") S&P 500 jedoch deutlicch über diesen Hochs handelt - den wenigen großen US-Tech-Aktien sei Dank. Big-Tech kaschiert also die Schwäche des Gesamtmarkts - so wie wahrscheinlich der US-Arbeitsmarkt die nahende Rezession in den USA als nachlaufender Indikator kaschiert. Heute die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten - bestätigen diese die extrem starken ADP Arbeitsmarktdaten?

Hinweise aus Video:

1. Dax mit Topbildung – Signal für eine große Korrektur

2. EZB-Präsidentin Lagarde mit indirekter Warnung an Unternehmen

3. Marius Schweitz und Projekt 30: https://www.projekt30.de/

Das Video "Dax im Sinkflug - sieht so der neue Aktien-Bullenmarkt aus?" sehen Sie hier..