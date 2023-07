Stuttgart (ots) - Künstliche Intelligenz und generative AI, virtuelle Welten,

grüne Städte, Nachhaltigkeit, Daten: Wie wird unsere Welt in zehn Jahren

aussehen? Welche Trends setzen sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft durch

und welche Neuerungen vereinfachen zukünftig unseren Alltag? Mit diesen Fragen

beschäftigt sich auch das Innovation Center von Drees & Sommer und beobachtet

intensiv allgemeine Technologietrends und Zukunftsszenarien.



10 Zukunftsthesen für die Bau- und Immobilienwirtschaft





These 1 / Klimapositiv & kreislauffähig: Die gebaute Umwelt und ihreBestandsgebäude sind klimapositiv. Neubauten werden industriell nach Cradle toCradle-Designprinzipien gebaut.These 2 / Transformation der Energiewirtschaft: Die Zeit linearer Energieströmeist vorbei und macht Platz für nachhaltige, regenerative Energie. Durch einegänzliche Dekarbonisierung sichern wir den Weg in eine Zukunft ohneCO2-Belastung.These 3 / Smart City & Mobility: Städte der Zukunft vereinen Hightech mitMenschlichkeit - Hardware, Software und Soulware formen eine unzertrennlicheEinheit. Dadurch wird nicht nur lebenswerter Raum geschaffen, sondern auch dieMobilität für alle Personen- und Güterströme optimiert.These 4 / Multi-Use- & Wandlungsfähigkeit: Innovative Gebäude, smarte Quartiereund intelligente Städte bieten die Basis für neue Geschäftsmodelle. Dank ihrerWandlungsfähigkeit und vielseitiger Nutzungsmöglichkeiten sind sie bereit fürdie Herausforderungen von morgen.These 5 / Open-Source-Building-Kataster & Smart Data: Datenverschwendung wargestern: Gebäude besitzen frei verfügbare, digitale Informationen mit dezentralorganisierten Daten in einem vertrauenswürdigen Netzwerk.These 6 / Click & Deliver: Ein Durchbruch für die Planung: KünstlicheIntelligenz, Modularisierung und Drag & Drop machen es möglich, Gebäude amselben Tag virtuell zu nutzen, an dem sie automatisiert geplant wurden.These 7 / Autarke Baustelle: In Zukunft wird vermehrt offsite produziert.Roboter auf der Baustelle werden zum Standard - ihr Einsatz auf Baustellen wirdbereits bei der Planung berücksichtigt. Die autonome Baustelle steuert sichselbst und wird remote überwacht.These 8 / Self-Organized Property & Asset Management: Selbst ist das Haus: Sichselbst verwaltende Gebäude und Anlagen sind die Zukunft - Property und AssetManagement sowie Finanzdienstleistungen werden digital, dezentral und sicherorganisiert.These 9 / Geschäftsmodelle durch virtuelle Welten: Die Kombinationunterschiedlicher Technologien ergibt ein Metaverse, in dem realeProblemstellungen in virtuellen Räumen gelöst, Prozesse verschlankt und neueGeschäftsmodelle ermöglicht werden.These 10 / Alles bleibt anders: Es werden Entwicklungen eintreten, die wir heutenoch nicht absehen können.Mehr zu den Zukunftsthesen unter https://www.dreso.com/de/zukunftsthesen .Pressekontakt:mailto:presse@dreso.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/5552306OTS: Drees & Sommer SE