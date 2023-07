Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lippstadt (ots) - Plötzlich arbeitsunfähig - und nun? Womit nur die wenigstenvon uns rechnen, wird für einen nicht unerheblichen Anteil der Bevölkerungfrüher oder später zur bitteren Realität. Da es in solchen Fällen nebengesundheitlichen Aspekten vor allem auf die finanzielle Situation derBetroffenen ankommt, unterstützt Jannis Strothmann als Berater beim FachzentrumFinanzen seine Kunden dabei, eine bedarfsgerechte Absicherung ihres laufendenEinkommens auf Grundlage überschaubarer Beiträge zu gewährleisten. Wie abergelingt das im Detail?Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Haftpflichtversicherung: Geht es um ihreFinanzen, überlassen die Deutschen kaum etwas dem Zufall - einzig vor einermöglichen Berufsunfähigkeit schützen sie sich noch zu selten. Dabei ist es nichtallzu unwahrscheinlich, eines Tages selbst darauf angewiesen zu sein. Gemäßaktueller Statistiken scheidet demnach jeder dritte Berufstätige vor demErreichen des Rentenalters gesundheits- oder unfallbedingt aus dem Berufslebenaus. Das Problem dabei: In der Regel liegt die gesetzlicheErwerbsminderungsrente nur geringfügig über dem Hartz-IV-Satz - eineunzureichende Absicherung, auf die Arbeitnehmer in den ersten fünf Jahren nachBerufseintritt nicht einmal Anspruch haben. "Ohne bedarfsgerechten Schutz brichtmit einem solch unerwarteten Schicksalsschlag auch die finanzielleExistenzgrundlage weg. Nachträglich lässt sich das nur in den seltensten Fällenbeheben", warnt Jannis Strothmann vom Fachzentrum Finanzen."Die gute Nachricht ist allerdings, dass eine ausreichende Absicherung bereitsmit Beiträgen von 30 bis 80 Euro im Monat möglich ist. Zumindest wenn man gutvergleicht", fügt der Finanzexperte hinzu. Als Co-Autor des Bestsellers"Altersvorsorge für Dummies" von Dieter Homburg und in der täglichenZusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Kunden setzte er sich intensiv mitder Thematik auseinander und entwickelte bewährte Strategien, um für jeden dierichtige Berufsunfähigkeitsversicherung zu finden. Wie das im Einzelfall gelingtund worauf dabei zu achten ist, veranschaulicht er anhand der folgenden Tipps.Tipp 1: Möglichst früh mit der Suche beginnenEgal, für welchen Anbieter man sich letztlich entscheidet - in jedem Fall solltedie Suche nach dem richtigen Versicherer möglichst zeitnah nach Eintritt in dasBerufsleben erfolgen. Auf diese Weise stellen Arbeitnehmer nicht nur sicher,dass sie schon zu Beginn ihrer beruflichen Karriere finanziell abgesichert sind,sollten sie ihre Arbeitskraft verlieren. Denn zusätzlich profitieren sie dadurchvon günstigeren Beiträgen und sichern sich ihren Gesundheitsstatus, der injungen Jahren meist vorteilhafter ausfällt als in höherem Alter.