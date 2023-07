Berlin (ots) - Deutschlands größte Karrieremesse Karriere Kick feiert einen

neuen Meilenstein: Wie die Geschäftsführung mitteilte, stehen ab 2024 über 100

Termine für jeweils 100 Standorte pro Jahr fest. Das bietet zahlreichen

angehenden Auszubildenden und attraktiven Betrieben die Möglichkeit, sich auf

persönlicher Ebene kennenzulernen. Schüler und Unternehmen sind bereits jetzt

gespannt.



Gründer und Geschäftsführer Johannes Kirsch: "Die Situation am deutschen

Arbeitsmarkt ist angespannt. Der zunehmende Fachkräftemangel bestimmt den Alltag

vieler Unternehmen. Zusätzlich bringt der fehlende Nachwuchs zahlreiche Betriebe

in eine prekäre Lage. Mit dem Karriere Kick haben wir uns der Aufgabe

verschrieben, dieses Problem zu lösen: Indem wir Jugendlichen und

Unternehmensvertretern eine Plattform bieten, auf der authentische Begegnungen

auf entspannter Ebene stattfinden können, fördern wir den wertvollen

menschlichen Austausch. Um unseren Erfolgskurs fortzusetzen, möchten wir den

Karriere Kick nun in noch mehr Städte bringen - und dadurch unsere Mission, den

Fachkräftemangel zu bekämpfen und die Wirtschaft zu stärken, weiter

vorantreiben. Schüler und Unternehmen in ganz Deutschland sollen so die

Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung beziehungsweise Kandidaten zu finden, die

genau zu ihnen passen. Mit den 100 weiteren Standorten setzen wir hierfür einen

großen Meilenstein."





Johannes Kirsch ist Unternehmer, Event-Experte und Erfinder des Karriere Kicks.Klassische Berufs- und Ausbildungsmessen hält der Experte nicht mehr fürzeitgemäß. Mit dem Karriere Kick hat er ein innovatives Messekonzept entwickelt,das die gesamte Branche revolutioniert, denn es ermöglicht es Kammern,Unternehmen, Arbeitsagenturen, Bürgermeistern und Wirtschaftsförderungen, dieWirtschaft in ihrer Region nachhaltig zu stärken und positiv in Erscheinung zutreten.Die Karrieremesse ist einfach erklärt: In jeder Runde werden Schüler undAusbildungsbetriebe neu zusammengelost. Gemeinsam spielen sie im Team eine RundeKicker gegen ein zweites Schüler-Ausbilder-Team. Ein Spiel dauert zwei bis fünfMinuten und am Kickertisch ist jeder per Du. Dies ermöglicht beiden Seiten einenbesonders einfachen Einstieg für die weiterführenden Gespräche zu Themen wieAusbildung und Beruf."Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir mittlerweile an über 100 Standorten in ganzDeutschland vertreten sind - und somit zur größten Berufsmesse des Landesavancieren. Gemeinsam mit unserem Expansionspartner, der GrowX Group GmbH,werden wir unser Konzept stetig weiter ausbauen, um so jeder Region und jedemUnternehmen Zugang zu den Möglichkeiten des Karriere Kicks zu geben.Mit ein Grund, warum der Karriere Kick sich so schnell verbreiten konnte ist,dass sich das Konzept komplett refinanziert und so aufgebaut ist, dass jeder zumVeranstalter seines eigenen Karriere Kicks werden kann. Kammern undWirtschaftsförderungen, Arbeitsagenturen und Jobcenter, Bürgermeister undHauptamtsleiter sowie Unternehmen und Organisationen, die den Karriere Kick inihre Stadt bringen möchten, können sich ab sofort als zukünftiger Standort fürihre Region bewerben. Wir freuen uns schon darauf, weitere Veranstalterkennenzulernen, den Karriere Kick an neuen Standorten zu etablieren und unserWachstum voranzutreiben", so Johannes Kirsch.Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://kivent.de/Pressekontakt:Kivent GmbHJosef-Orlopp-Straße 5610365 BerlinVertreten durch: Johannes Kirschhttps://www.karriere-kick.demailto:info@kivent.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135260/5552316OTS: Kivent GmbH