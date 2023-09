Frischluft "made in Brandenburg": Green City Solutions macht die Stadt grün

Weltweit steigt der Anteil der Menschen, die in urbanen Räumen leben. Ein Trend der große Chancen und Herausforderungen mit sich bringt. Vor allem die Qualität der Atemluft ist vielerorts so beeinträchtigt, dass sie der Gesundheit schadet.

Aktuell läuft eine Series A Erweiterungs-Finanzierungsrunde, bei der Investoren Genußscheine von Green City Solutions erwerben können. Peter Sänger (Foto), CEO des Unternehmens, spricht im Interview mit wallstreetONLINE über das Wachstum und die Zukunftspläne.

wallstreetONLINE: Herr Sänger, wie verdient Ihr Unternehmen Geld?

Im Moment arbeiten wir mit Unternehmen, vornehmlich aus dem Logistik-, Immobilien- und Infrastrukturbereich und der Industrie zusammen, zudem mit der öffentlichen Hand und Außenwerbern, die unsere Produkte kaufen, mieten oder leasen. Über Serviceverträge für Wartung und Datenauswertung entstehen langfristig wiederkehrende Einnahmen. Seit 2022 haben wir Clean-Air-as-a-Service ins Programm aufgenommen. Mittels digitaler Außenwerbung wird die frische Luft refinanziert – eine Win-Win-Situation.

wallstreetONLINE: Wie haben sich Ihre Geschäftszahlen in den letzten Jahren entwickelt?

Seit dem Start unserer Vermarktungsphase in 2020 hat sich unser Orderbook-Value von 0,112 auf 5,561 Millionen Euro erhöht. In diesem Jahr wollen wir siebenstellige Umsätze erzielen und streben ein 100-Prozent-Wachstum für 2024 und 2025 an. Im nächsten Jahr wollen wir ein positives Betriebsergebnis einfahren.

wallstreetONLINE: Wie kann ich mich als Investor bei Ihrer Unternehmung engagieren?

Noch bis zum 12. September läuft auf der Plattform Companisto unsere Series A Erweiterungs-Finanzierungsrunde, an der Investoren mit unterschiedlich großen Tickets teilnehmen können. Ein Engagement ist bereits ab 250 Euro möglich. Zudem können Interessierte auch Produktpatenschaften übernehmen, die langfristig attraktive Renditen versprechen und dabei helfen, unser Frischluftnetz weiter auszubauen.

wallstreetONLINE: Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? Gibt es ein paar Highlights?

Unser Ziel ist es, Interessen zu bündeln und unsere Kundengruppen zusammenzuschließen. So ermöglichen wir stadtweite Projekte einer grünen Frischluftinfrastruktur, die dafür sorgen, dass unsere Städte auch in Zukunft lebenswert bleiben und bestmöglich an die Klimafolgen adaptiert sind.



Es ist sehr spannend zu sehen, wie sich ganze Wirtschaftszweige in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie bewegen und uns kontaktieren. Man merkt einfach, dass jetzt die richtige Zeit für uns und unsere Produkte gekommen ist. In den letzten Monaten konnten wir vielversprechende und unterschiedlichste Projekte realisieren, in denen unsere multifunktionalen Frischluft-Konzepte u.a. in Berlin, Heidelberg, Stuttgart und Mannheim zum Einsatz kommen.

wallstreetONLINE: Und zum Schluss – mit Verlaub – eine private Frage: Wenn Sie sich einmal nicht um Ihr Unternehmen kümmern… was tun Sie dann am liebsten?

Da ich in einer Gartenbaufamilie groß geworden bin und meine Leidenschaft für Pflanzen mit meinem Bruder Robert, der bei Green City Solutions eine Schlüsselrolle im Bereich Moos einnimmt, teile, sind wir meistens auch in unserer knappen Freizeit in irgendeiner Form mit gartenbaulichen Themen beschäftigt. Begeistern kann ich mich aber auch für Münzen, Börse & Aktien, Fußball und American Football.

wallstreetONLINE: Herr Sänger, vielen Dank für das Interview!