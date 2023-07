Citigroup startet Scout24 mit 'Buy' - Ziel 70,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Scout24 mit "Buy" und einem Kursziel von 70,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das führende deutsche Online-Immobilienportal könne ein starkes Wachstum im Kerngeschäft vorweisen, schrieb Analystin Doyinsola Sanyaolu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie setzt zudem auf ein Aufwärtspotenzial durch die Diversifizierung der Umsatzströme, welche die Markterwartungen noch nicht vollständig widerspiegelten. Der Bewertungsabschlag zur Branche sollte sich auf eine in der Vergangenheit beobachtete Größenordnung verringern./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 00:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Scout24 Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 55,96EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Citigroup

Kursziel: 70,50 Euro