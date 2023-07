Un nouveau Flagship Store Breuninger ouvre ses portes à Munich (FOTO)

Munich (ots) - Le nouveau Flagship Store Breuninger de Munich s'étend sur une

surface de vente de plus 12 500 mètres carrés intégralement réaménagés. La

majeure partie des travaux étant d'ores et déjà achevée, l'enseigne de mode et

de style de vie présente sans attendre un nouvel espace, proposant bien plus que

du shopping, et regorgeant d'univers de produits inspirants, de marques tendance

et de concepts innovants. Tous les étages seront fin prêts à l'automne



Les vastes travaux de rénovation, qui se chiffrent en dizaines de millions

d'euros, touchent à leur fin et la maison traditionnelle de la Sendlinger Straße

se présente sous un nouvel éclat. Mode, beauté, chaussures et accessoires : sur

plus de 12 500 mètres carrés répartis sur six étages, des marques exclusives de

designers, des marques en devenir attentivement sélectionnées ainsi que les must

de la saison sont désormais à l'honneur dans le Flagship Store Breuninger

munichois.