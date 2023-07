Apertura di un nuovo flagship store Breuninger a Monaco (FOTO)

Monaco (ots) - Nel nuovo flagship store di Breuninger a Monaco è in corso

l'elaborata conversione di una superficie di vendita di oltre 12.500 metri

quadrati complessivi. Poiché gran parte dei lavori è già stata completata,

l'azienda attiva nel campo della moda e dello stile ha deciso di presentare fin

da subito alle sue clienti e ai suoi clienti un nuovo mondo di esperienze

all'insegna dello shopping, ricco di prodotti fonte di ispirazione, di marchi

alla moda e concetti innovativi. Tutti i piani saranno ultimati in autunno.



Gli ampi lavori di conversione per un costo in milioni a due cifre stanno

entrando nella fase conclusiva, e l'edificio tradizionale in Sendlinger Straße

fa mostra di sé in tutto il suo rinnovato splendore. Moda, bellezza, scarpe e

accessori - Nel flagship store di Breuninger a Monaco, su oltre 12.500 metri

quadrati suddivisi in sei piani, sono presenti fin da subito marchi di design

esclusivi, pregiati nuovi brand e tutti i must della stagione.