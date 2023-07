Neuer Breuninger Flagship-Store startet in München (FOTO)

München (ots) - Mehr als 12.500 Quadratmeter Verkaufsfläche insgesamt werden im

neuen Breuninger Flagship-Store in München aufwendig umgestaltet. Ein Großteil

des Umbaus ist bereits abgeschlossen, daher präsentiert das Fashion- und

Lifestyle-Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden ab sofort eine neue Shopping-

und Erlebniswelt voller inspirierender Produktwelten, angesagter Marken und

innovativer Konzepte. Die finale Fertigstellung aller Etagen erfolgt im Herbst.



Die umfangreichen Umbaumaßnahmen im zweistelligen Millionenbereich gehen in die

Endphase und das Traditionshaus in der Sendlinger Straße zeigt sich in neuem

Glanz. Fashion, Beauty, Schuhe und Accessoires - auf mehr als 12.500

Quadratmetern, verteilt auf sechs Etagen, präsentieren sich ab sofort exklusive

Designermarken, ausgesuchte Newcomer-Brands sowie Must-haves der Saison im

Breuninger Flagship-Store in München.