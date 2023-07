Bitcoin am Scheideweg: Zu positive US-Jobdaten könnten Ärger bedeuten

"Bitcoin scheint sich bei etwa 30.000 US-Dollar zu konsolidieren, nachdem er kürzlich durch all diese Bitcoin-Spot-Anwendungen nach oben getrieben wurde", zitiert Barron’s Vineeth Bhuvanagiri, Geschäftsführer von Emurgo. Weiter sagte er: "Diese Anwendungen, unter anderem von Blackrock und Fidelity, werden sicherlich als Bestätigung für Bitcoin und die breitere digitale Asset-Industrie gesehen. Andererseits glaube ich nicht, dass wir bereits in einem Bullenmarkt für die breitere digitale Asset-Industrie angekommen sind."

Mit Spannung erwarten alle Marktteilnehmer den heutigen US-Arbeitsmarktbericht, der wichtige Erkenntnisse für die kommende Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern könnte. Zuletzt verbreitete sich Optimismus unter den Krypto-Anlegern, da sich die Inflation abkühlt. Infolgedessen stieg der Bitcoin-Preis seit Mitte Juni rasant an. Für einen kleinen Dämpfer sorgten die Fed-Protokolle unter der Woche. Demnach sprachen sich einige Mitglieder des Ausschusses für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr aus. Gerade bei Risiko-behafteten Assets löst das in der Regel Gegenwind aus.

Sollten die heutigen US-Jobdaten zu positiv ausfallen, könnte das auf einen steigenden Zinskurs hindeuten und Unruhe am Kryptomarkt mit sich bringen. Dass die Arbeitsmarktdaten erneut stark ausfallen könnten, daran glaubt Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets. "Immerhin wurden 14 Monate in Folge mehr Stellen geschaffen als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Die Börse aber erhofft sich schwächere Daten, um der Fed mehr Argumente für eine Pause zu liefern", schrieb er in seinem Marktupdate. In diesem Fall könnte der Bitcoin weitere Verluste schreiben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

