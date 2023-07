CleanTech Lithium ist einer der aussichtsreichsten Firmen im wachsenden Lithium-Sektor. Die Briten verfügen über drei Projekte in Chile und streben schon 2026 den Produktionsstart an. Bis zum Jahresende dürfte es bei dem Unternehmen kräftig vorangehen. Auf die Investoren warten jede Menge operative News.

Der Boom im Lithium-Sektor hält an. Nach dem sich die Preise im Frühjahr erholt haben und die ersten Übernahmekämpfe und Zusammenschlüsse laufen, geht es bei vielen Unternehmen jetzt darum, operativ voranzukommen. Schließlich wartet ein gigantischer Markt, der erobert werden will. Rückenwind kommt vor allem vom Ausbau vieler Batteriefabriken weltweit und der anhaltend dynamischen Nachfrage nach Elektroautos.

Mittendrin befindet sich CleanTech Lithium. Das Unternehmen dürfte vor den spannendsten 12 Monaten seiner Geschichte stehen. Zum einen kommissioniert das Unternehmen derzeit eine DLE-Demonstrationsanlage mit seinem Verarbeitungs-Partner Sunresin. Geplant ist es zudem, eine DLE-Pilotanlage zur Herstellung von bis zu einer Tonne Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Monat aufzubauen. Voraussichtlich wird sie im dritten Quartal dieses Jahres den Betrieb aufnehmen. Dementsprechend warten von der technischen Seite jede Menge Nachrichten auf die Anleger.

Darüber hinaus orientiert sich CleanTech Lithium aber auch stärker auf den australischen Kapitalmarkt. Die Börse down under ist deutlich weiter als der europäische oder nordamerikanische Markt. Denn dort gibt es schon seit Jahren eine ganze Reihe an Lithium-Unternehmen und auch viele Investoren mit der nötigen Expertise. Dementsprechend sagt man, dass dort auch die Bewertungen höher sind. Was der Nasdaq für den Biotech-Sektor ist, ist die ASX für Lithium-Unternehmen.

Daher strebt das bisher in London an der AIM, im Frankfurter Freiverkehr sowie im US-OTC-Markt gelistete Unternehmen auch eine Notierung in Australien an. Dabei spielt aber sicherlich eine Rolle, dass der größte Aktionär – der Regal Emerging Companies Opportunities Fund (Anteil: 16,32%) – ebenfalls aus Australien stammt. Im Vorfeld des Doppellistings an der ASX hat CleanTech Lithium nun auch personell aufgerüstet. Tommy McKeith aus Perth wurde mit sofortiger Wirkung als unabhängiger Non-Executive Director – also Aufsichtsrat – berufen. Der Geologe und Ingenieur verfügt über viel Erfahrung mit Mining-Firmen an der australischen Börse und zudem weltweit in der Bergbaubranche. Das Listing an der ASX soll im dritten Quartal erfolgen. Das könnte der Aktie neue Investoren und damit Impulse geben.