REWE und PENNY unterstützen Tafel mit 24 Tonnen Lebensmittelspenden / Wetteinsatz der Aktion "Mannheim tanzt, die Tafel gewinnt" wird beim Bundestafeltreffen übergeben

Köln / Mannheim (ots) - Wette gewonnen, Wetteinsatz übergeben: Die REWE Groupunterstützt gemeinsam mit REWE und PENNY das Bundestafeltreffen in Mannheim (06.- 08. Juli) und spendet zwei LKW-Ladungen Lebensmittel. Der dringend benötigtenUnterstützung für armutsbetroffene Menschen ging eine Abmachung voraus. Unterdem Motto "Mannheim tanzt, die Tafel gewinnt" wettete Jochen Brühl, scheidenderVorsitzender von Tafel Deutschland, mit dem Oberbürgermeister der StadtMannheim, Dr. Peter Kurz. Mindestens 200 Menschen sollten eine Tanz-Choreografieauf dem Mannheimer Marktplatz aufführen. Etwa 300 Menschen, darunter auchAngehörige vieler Fastnachtsvereine aus Mannheim und der Region, unterstütztendie Aktion am 10. Mai mit körperlichem Einsatz. Also, Wette gewonnen! AmSamstag, 8. Juli, als Programmteil der "Langen Tafel", übergeben nun REWE undPENNY den Wetteinsatz von 24 Tonnen lang haltbare Lebensmittel.Die "Lange Tafel" findet am Samstag, 08. Juli, von 11 bis 14 Uhr auf denKapuzinerplanken O5 in der Mannheimer Innenstadt statt. Alle Interessierte sindherzlich eingeladen, Platz zu nehmen, Mannheimer Spezialitäten zu genießen undsich mit anderen Gästinnen und Gästen auszutauschen. Neben kostenlosen Speisenund Getränken, teilweise gesponsert von der REWE Group, unterhält die Band "Eisam Stiel". Comedian Bülent Ceylan hilft bei der Essensausgabe. Moderiert wirddas Programm von Fernsehmoderator und Tafel-Botschafter Jörg Pilawa. Mit der"Langen Tafel" möchten die über 960 bestehenden Tafeln ein Zeichen fürSolidarität und Zuversicht setzen."Die Tafel Deutschland feiert dieses Jahr 30. Geburtstag. Seit 1996 arbeitet dieREWE Group mit den Tafeln und dem Dachverband eng und vertrauensvoll zusammen.Wir gehören damit zu den ersten bundesweit aktiven Unterstützern aus demLebensmitteleinzelhandel. REWE und PENNY verkaufen rund 98 Prozent ihrerLebensmittel. Den Großteil des verbleibenden Rests, der nicht mehr verkauft,aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden kann, geben wir an die Tafeln undleisten damit gemeinsam einen wirkungsvollen Beitrag gegen Foodwaste", sagtNicola Tanaskovic, Bereichsleiterin Corporate Responsibility der REWE Group."Bei den Tafeln und den Tausenden freiwilligen Aktiven dort bedanken wir unsherzlich.""Die Zahl der Tafel-Kundinnen und -Kunden ist infolge von Krieg und Inflationdeutlich gestiegen - die Tafeln unterstützen aktuell so viele armutsbetroffeneMenschen wie nie zuvor in ihrer 30-jährigen Geschichte. Die Tafeln übernehmen