JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns entspreche weitgehend dem zuvor gegebenen Ausblick, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Konsensschätzungen für die Ergebnisse könnten unterdessen um etwa 15 Prozent sinken./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 03:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 03:13 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 26,86EUR gehandelt.