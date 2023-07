BARCLAYS stuft Axa auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axa von 32,50 auf 32,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari stellte ihr Bewertungsmodell für den Versicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie vollständig auf die neuen Bilanzierungsregeln in der Branche um. In ihren Schätzungen berücksichtigte sie einen kurzfristig nur gedämpften operativen Trend und höhere Finanzierungskosten./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 15:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 16:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 25,51EUR gehandelt.



