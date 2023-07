Weiterer Schritt zur Elektrifizierung der Luftfahrt CustomCells vereinbart Kooperation mit VÆRIDION (FOTO)

Itzehoe (ots) - CustomCells baut Engagement im Bereich eAviation aus: Mit dem

Münchner Luftfahrt-Unternehmen VÆRIDION wurde jetzt eine Kooperation vereinbart.

Ziel ist es, gemeinsam an der Entwicklung zylindrischer Zellen zu arbeiten, die

die Zertifizierungsanforderungen für den Einsatz in elektrisch angetriebenen

Flugzeugen erfüllen. CustomCells - bereits etabliert als Anbieter von

Hochleistungsbatteriezellen - wil den Maßstab für zylindrische Zellen sowohl in

der Automobilindustrie als auch in der Luftfahrt setzen.



VÆRIDION will Kurzstrecken klimafreundlich machen und treibt dafür auf

Hochtouren sein elektrisches Flugzeug voran: den Microliner. Er soll bis zu neun

Passagiere plus Besatzung über Entfernungen von bis zu 500 km befördern. Das

Design ist von Segelflugzeugen inspiriert und die Batterien sind in den Flügeln,

nicht in den Rumpf integriert, um das Gewicht und die Reichweite zu optimieren.

Angestrebt wird eine Zertifizierung bis Ende 2028; der Marktstart soll vor 2030

erfolgen. Der Microliner soll das energieeffizienteste Flugzeug in seiner Klasse

werden.